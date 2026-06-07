Peş peşe depremler Yunanistan’ı sarstı: Çok sayıda ev hasar gördü

Yunanistan'daki Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz Adası'ndaki Prokopiu bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan art arda depremler meydana geldi.

Depremler, yerel saatle 12.58'de 4,8, 13.00'te 4,3 ve 13.02'de 5,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, art arda gelen depremler nedeniyle bölgede heyelan yaşandı ve çok sayıda evde hasar oluştu.

Birçok evde büyük çatlaklar görülürken, bir binanın duvarı tamamen çöktü. Bu binada yaşayanlar yara almadan kaçmayı başardı.

Deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan bulunmazken, binalardaki ciddi hasarlar nedeniyle uzman ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör