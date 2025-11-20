Peskov: “ABD ile Ukrayna krizine dair istişareler yürütülmüyor”

Peskov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaparak, "Rusya barışçıl çözüme açık. Ancak bu çözüm, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmalı." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE İSTİŞARE YOK, SADECE TEMAS VAR"

Sözcü Peskov, "Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizine dair istişareler devam ediyor mu?" sorusuna, "Şu anda böyle bir istişare yapılmıyor. Temaslar sürüyor ama buna istişare denilebilecek bir süreç yok." yanıtını verdi.

Peskov, "ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sonlandıracak 28 maddelik bir plan hazırladığı yönündeki iddiayı doğrulayabilir misiniz?" sorusuna ise "Hayır. Bu konuda ancak her zaman tekrarladığımızı söyleyebilirim: Anchorage zirvesinde sağlanan hususlara yeni bir şey ekleyemeyiz. Bu konuda yeni bir şey yok." şeklinde cevapladı.