Peskov: “ABD ile Ukrayna krizine dair istişareler yürütülmüyor”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik herhangi bir istişarenin yürütülmediğini, ancak iki ülke arasında temasların sürdüğünü söyledi.
Peskov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaparak, "Rusya barışçıl çözüme açık. Ancak bu çözüm, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmalı." ifadelerini kullandı.
"ABD İLE İSTİŞARE YOK, SADECE TEMAS VAR"
Sözcü Peskov, "Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizine dair istişareler devam ediyor mu?" sorusuna, "Şu anda böyle bir istişare yapılmıyor. Temaslar sürüyor ama buna istişare denilebilecek bir süreç yok." yanıtını verdi.
Peskov, "ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sonlandıracak 28 maddelik bir plan hazırladığı yönündeki iddiayı doğrulayabilir misiniz?" sorusuna ise "Hayır. Bu konuda ancak her zaman tekrarladığımızı söyleyebilirim: Anchorage zirvesinde sağlanan hususlara yeni bir şey ekleyemeyiz. Bu konuda yeni bir şey yok." şeklinde cevapladı.
"KALİNİNGRAD, RUS TOPRAKLARININ AYRILMAZ PARÇASI"
Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'ın Yönetim Kurulu Başkanı Rene Obermann'ın, "Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde yerleştirilen İskender füzelerine karşı taktik nükleer silah geliştirme" çağrısının "kışkırtıcı" olduğunu belirten Peskov, Kaliningrad'ın, Rus topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.
Peskov, "Elbette Rusya, Avrupa'daki durumu dikkate alarak, kendi güvenliği ve istikrarını sağlamak için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü Peskov, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in "Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, İngiliz sularının sınırında olduğu ve geminin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotlarına lazer ışını tuttuğu" yönündeki açıklamasını yorumsuz bıraktı.