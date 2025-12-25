Peskov: “ABD’nin teslim ettiği barış planını inceliyoruz”

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "Dmitriyev'in Sayın Putin'e sunduğu planı inceliyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla diyaloğu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'E ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Noel konuşmasına da değinen Peskov, Zelenskiy'nin açıklamalarını "gerçeklikten uzak" olarak nitelendirdi. Peskov, bu sözlerin Zelenskiy'nin siyasi ve diplomatik çözüm konusunda sağlıklı karar alma kapasitesini sorgulattığını dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını da dile getirdi.