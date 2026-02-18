Peskov: “Ne Rusya ne Çin nükleer deneme yaptı”

Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme girişiminde bulunmadığını ifade etti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik Cenevre'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere de değinen Peskov, "İstişare edilen konuları konuşmak yanlış. Müzakerelerin ara sonuçlarını konuşmak için erken. Putin'e doğrudan bilgi veriliyor. Şu anda değerlendirme yapmak için erken" açıklamasında bulundu.

KÜBA VE İRAN AÇIKLAMASI

Rusya'nın Küba'ya yakıt desteği sağlamasının Moskova-Washington hattını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Peskov, iki konunun birbiriyle bağlantılı olmadığını ifade etti. Peskov, "Rusya, dünyadaki birçok ülke gibi Küba'nın abluka altına alınmasına karşı çıkıyor. Küba ile ilişkilere değer veriyor, ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Kübalı dostlarımıza zor dönemlerde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Peskov ayrıca İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduklarını vurgulayarak, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken sonuçlara dair tahminde bulunmanın doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Nükleer denemelerin yapıldığına dair bazı şeyler duyduk. Bu bağlamda hem Rusya hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı" dedi.