Peskov: Putin ve Aliyev bugün bir araya geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Peskov, iki liderin gündeminde ikili ilişkiler ve son dönemde yaşanan gerginliklerin yer alacağını belirterek, “Bu görüşmenin sonuçları konusunda iyimseriz.” dedi.
Peskov, Putin'in Tacikistan'daki resmi ziyaretinde çok yoğun bir gündem yürüttüğünü, buna rağmen Azerbaycan'la ilişkilerin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
"İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz." ifadelerini kullanan Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ve çözüm bekleyen konuların masada olacağını söyledi.
7 EKİM'DEKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ 'OLUMLU GEÇTİ'
Kremlin Sözcüsü, Putin ve Aliyev'in 7 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin "iyi, olumlu ve yapıcı" geçtiğini hatırlatarak, bu görüşmede iki liderin yüz yüze buluşma kararı aldıklarını açıkladı.
"RUS HAVA SAVUNMA GÜÇLERİNCE VURULDU" İDDİASI
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.
Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde sorun yaratmıştı.
Sonrasında, Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmıştı.
Bu olayın ardından Rusya ile Azerbaycan arasında gerginlik yaşanmaya başlamıştı.