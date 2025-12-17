Peskov: Ukrayna’da yabancı askerlerin konuşlandırılması konusu istişare edilebilir

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere dair ABD'den henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Peskov, Amerikalı yetkililerin Ukrayna ve Avrupa ile yürüttükleri temasların sonuçlarını paylaşmasını beklediklerini ifade etti.

YAPTIRIM MESAJI

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, bu tür adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini vurguladı.

Peskov, Ukrayna topraklarında yabancı asker konuşlandırılmasına yönelik yapılan bazı açıklamalara da değinerek, "Çözüm sürecinin belirli maddelerini veya başlıklarını basın üzerinden istişare etmeyeceğiz. Ukrayna'daki yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ilişkin yaklaşımımız da iyi bilinmektedir. Ancak bu konu istişare edilebilir." diye konuştu.