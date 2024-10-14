Petra’da 2 bin yıllık insan iskeletleri bulundu

Ürdün'ün ünlü antik kenti Petra'da gizemli bir keşif yapıldı. Independent'te yer alan habere göre, Petra'nın simgesi El Hazne'nin altında bir mezar keşfedildi. Mezarda 2 bin yıldan eski olduğu tahmin edilen en az 12 insan iskeleti eşyalarla birlikte bulundu. Amerikan Araştırma Merkezi'nden (ACOR) Dr. Pearce Paul Creasman'ın başındaki arkeolog ekibi, hükümetten izin alarak 2003'te El Hazne'nin altında başka bir oda olup olmadığını araştırıyordu. Creasman, Discovery Channel'ın Expedition Unknown programının sunucusu Josh Gates'i arayarak ekip göndermelerini istedi. Film ekibinin eşliğinde yapılan kazı, bölgedeki boş mezarların aksine, yeni keşfedilenin dolu olduğunu ortaya koydu. Bronz, demir ve seramikten yapılan eşyalarla birlikte bütün iskelet kalıntıları bulundu. Josh Gates, keşfin "son derece nadir" olduğunu belirtti.