‘Petrolü, mineralleri ve her şeyi istiyoruz’

Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte, Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktaran ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden uluslararası heyetlerin katıldığı toplantıda ikinci başkanlık döneminin ilk ayında aldığı kararları savundu. Ukrayna savaşına ilişkin de "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli. Ukrayna ile bir anlaşmaya oldukça yakınız" diye konuştu. Şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı: "Kiev yönetiminden kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi."