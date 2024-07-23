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Giriş Tarihi: 23.7.2024 18:15 Son Güncelleme: 23.7.2024 18:26

Peygamber Efendimize hakaret eden o provokatör tutuklandı!

Sosyal medyada bir röportaj sırasında Peygamber Efendimize ve İslam dinine hakaretler eden şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimize hakaret eden o provokatör tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaşılan bir videoda Peygamber Efendimize hakaret eden Z.K'nın tutuklandığını bildirdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç şunları ifade etti:

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir."

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Peygamber Efendimize hakaret eden o provokatör tutuklandı!
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