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Pezeşkiyan: ABD-İsrail’in yakıt tesisi saldırılarında 1.5 milyon ton karbondioksit salındı!

Pezeşkiyan: ABD-İsrail’in yakıt tesisi saldırılarında 1.5 milyon ton karbondioksit salındı!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son dönemde gerçekleştirdiği saldırılara değinen Pezeşkiyan, Aseluye ve Tahran'daki yakıt tesislerine yönelik saldırılarının 1,5 milyon ton karbondioksit salımına yol açtığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 21:06

Pezeşkiyan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında konuşma yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son dönemde gerçekleştirdiği saldırılara değinen Pezeşkiyan, söz konusu saldırıların geniş çaplı insani ve ekonomik kayıpların yanı sıra çevreye de ciddi zarar verdiğini, atmosfere büyük miktarda kirletici madde ve sera gazı salınmasına neden olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, Aseluye'deki yakıt tesislerine yönelik saldırının yaklaşık 500 bin ton, Tahran çevresindeki yakıt depolarına yönelik saldırıların ise yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit salımına yol açtığını belirtti.

"ASKERİ OPERASYONLAR, MÜHİMMAT PATLAMALARI, ÇEVRE KAZANIMLARINI YOK ETMEKTEDİR"

İran Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplum sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için çaba gösterirken, geniş çaplı askeri operasyonlar, mühimmat patlamaları, altyapının tahrip edilmesi ve büyük çaplı yangınlar, yıllarca süren iklim ve çevre çalışmalarının kazanımlarını yok etmektedir." şeklinde konuştu. Basra Körfezi'nin, İsrail bombardımanları sonucu altyapısının yıkıma uğraması, su ve toprak kaynaklarının tahrip edilmesi, geniş çaplı kirlilik ve ekosisteminin zarar görmesi nedeniyle derin bir insani ve çevresel felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının durmadığına işaret etti. Pezeşkiyan, "Gazze, insanlığın vicdanı ve uluslararası toplumun adalet, barış ve çevrenin korunmasına ilişkin iddiaları açısından bir sınavdır. Dünyanın geleceği, insanların yaşamlarının yok edilmesi üzerine inşa edilemez." dedi.