Pezeşkiyan: "Azerbeycan ile ikili iş birliğimiz genişliyor"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Şahin Mustafayev'i başkent Tahran 'da kabul etti.

Pezeşkiyan, Azerbaycan ile kardeşlik ilişkisi ile bağlı olduklarını ve bundan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için istifade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın İran'ın komşuluk siyasetinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Sınırlar, İran ve Azerbeycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine engel olmayacak" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ortak sınırlar ve coğrafi konumun sağladığı olanakları kullanarak etkileşimin güçlendirilmesi ve ikili işbirliğini genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Pezeşkiyan, kara, hava ve tren yolu güzergahlarının günden güne geliştiğini söyledi.

Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Mustafayev ise, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirme noktasındaki kararlılığına vurgu yaparak, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakatların uygulama aşamalarının takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.