Pezeşkiyan: Bölgesel diplomasi toplantılardan ibaret olmamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel diplomasinin sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmaması gerektiğini bildirdi.

Pezeşkiyan: Bölgesel diplomasi toplantılardan ibaret olmamalı
DHA DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel diplomasi ile ilgili açıklamada bulundu.

"BÖLGESEL DİPLOMASİ SADECE TOPLANTILARDAN İBARET OLMAMALIDIR"

Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut iş birliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!