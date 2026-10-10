Pezeşkiyan: Bölgesel diplomasi toplantılardan ibaret olmamalı

Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel diplomasi ile ilgili açıklamada bulundu.

"BÖLGESEL DİPLOMASİ SADECE TOPLANTILARDAN İBARET OLMAMALIDIR"

Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut iş birliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör