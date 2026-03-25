Pezeşkiyan’dan Türkçe mesaj: Erdoğan’ın tutumu takdire şayan

Pezeşkiyan ek olarak şunları söyledi: "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir."

"ÖZGÜR HALKLARIN KALPLERİ SİYONİSTLERLE BİRLİKTE DEĞİL"

Öte yandan Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkeden halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail'e ve işledikleri suçlara yönelik tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor. Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede istikrar yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullanmıştı.