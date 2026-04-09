Pezeşkiyan: “İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ve ABD yönetiminin ateşkesin Lübnan'ı içermediğine dair iddiasını değerlendirdi.

İHLAL MÜZAKERELERİ ANLAMSIZ HALE GETİRECEK

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, ateşkesi ihlal eden saldırıların devamının, İran ve ABD arasında planlanan müzakereleri 'anlamsız' hale getireceğini bildirdi.

"PARMAKLARIMIZ TETİKTE"

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırganlığı, ön ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir. Bu tür eylemlerin devamı, müzakereleri anlamsız kılacaktır. Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.