Pezeşkiyan, Mekke İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, “İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz” dedi.

Pezeşkiyan, Mekke İttifakı’nı desteklediklerini açıkladı
DHA
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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkent Tahran'da, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Pezeşkiyan görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, ülkesinin, bölgedeki iş birliğinin derinleştirilmesinde ciddi bir iradeye sahip olduğunu kaydetti.

İslam ülkelerinin ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabileceğini belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz. İran, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ile ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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