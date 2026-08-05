Pezeşkiyan: ’Müzakerelerde Hamas’ın pozisyonunu destekleyeceğiz’

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gazze konusunda devam eden müzakerelere ilişkin İran'ın duruşuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"İRAN, FİLİSTİNLİ LİDERLERİN MÜZAKERE SÜRECİNDE ALACAĞI HER KARARI DESTEKLEYECEKTİR"

Pezeşkiyan, İran'ın Gazze müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu destekleyeceğini söyledi. Pezeşkiyan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, Mısır, Katar ve Türkiye ile birlikte Barış Kurulu'nun müzakerelerinin ardından Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiğini söylemişti. İsrail, Hamas tamamen silahsızlanana kadar geri çekilmeyeceğini ifade ederken Hamas ise ancak İsrail güçleri çekildiğinde silahsızlanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in Trump'ın planını kabul etmediğini söylemişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör