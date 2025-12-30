Pezeşkiyan’dan ABD ve İsrail’e mesaj: “Karşılığımız, sert ve pişmanlık verici olacaktır”

ABD merkezli X platformundan paylaşım yapan Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık sert ve pişmanlık verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı Trump, bu seçeneğe açık olduklarını belirterek, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçlar çok ağır olur, belki de geçen seferkinden daha ağır" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın daha önce kendilerine sunulan anlaşma fırsatını değerlendirmediğini de sözlerine ekledi.