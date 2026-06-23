Pezeşkiyan'dan balistik füze çıkışı: Hiçbir müzakere yapılmadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’ye güvenmediklerini ancak yine de diyaloğa ve barışa hazır olduklarını belirterek, "Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

Pezeşkiyan’dan balistik füze çıkışı: Hiçbir müzakere yapılmadı
İHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad ziyareti sırasında ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

"BALİSTİK FÜZELERLE İLGİLİ HİÇBİR MÜZAKERE YAPILMADI"

Pezeşkiyan, İran'ın balistik füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını ifade ederek, "Müzakereler sırasında bize iki kez saldırdığı için ABD'ye güvenmiyoruz, ancak yine de diyaloğa ve barışa hazırız. Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

Pezeşkiyan’dan balistik füze çıkışı: Hiçbir müzakere yapılmadı

"PAKİSTAN'IN ROLÜNÜ TAKDİR EDİYORUZ"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in müzakerelerde büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereleri kolaylaştırma ve mutabakat zaptına varılmasında Pakistan'ın rolünü takdir ediyoruz" dedi.

Pezeşkiyan’dan balistik füze çıkışı: Hiçbir müzakere yapılmadı

Pezeşkiyan ayrıca, Batı Asya bölgesinde ilerlemenin barışa, güvenliğe ve bölgesel işbirliğine bağlı olduğuna inandığını dile getirdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞAHBAZ ŞERİF #İSLAMABAD #PAKİSTAN #ABD #İRAN

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