Pezeşkiyan’dan balistik füze çıkışı: Hiçbir müzakere yapılmadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad ziyareti sırasında ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

"BALİSTİK FÜZELERLE İLGİLİ HİÇBİR MÜZAKERE YAPILMADI"

Pezeşkiyan, İran'ın balistik füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını ifade ederek, "Müzakereler sırasında bize iki kez saldırdığı için ABD'ye güvenmiyoruz, ancak yine de diyaloğa ve barışa hazırız. Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.