Pezeşkiyan’dan barış mesajı: ‘Savaşı güçlüyken bitirmeliyiz’

Pezeşkiyan, savaşın devamının kaçınılmaz bir hedef olmadığını, ülkenin gücünü ve kazanımlarını koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın ISNA haber ajansına göre, Tahran'da İslam Tabipler Birliği'nin Genel Kurulu'nda konuşan Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." dedi.

"ZORBALIK KARŞISINDA BAŞIMIZI EĞMEYİZ"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, bunun ülkenin olası saldırılar karşısında geri adım atacağı anlamına gelmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." diye konuştu.