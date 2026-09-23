Pezeşkiyan'dan BM'de ABD'ye rest: Savaştan korkmuyoruz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor, biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı "terörist" olarak nitelendirmesine ABD ve İsrail'in savaş sırasında öldürdüğü sivillerin ve çocukların fotoğraflarını göstererek cevap veren Pezeşkiyan, İranlıların "terörün kurbanları olduğunu" söyledi.
ABD ve İsrail'in, İranlı bilim insanlarını, kadınları ve çocukları öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor, biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz" dedi.
ABD ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, saldırılarda okulların, hastanelerin, köprülerin ve sivil altyapının ABD-İsrail tarafından hedef alındığını hatırlattı.
Pezeşkiyan, "İran hiçbir zaman savaş başlatmadı ve her zaman müzakere masasına bağlılığını gösterdi. Savaş bize dayatıldı. Kendimizi savunmak için savaştan korkmadığımızı ve barış görüşmelerinden kaçınmadığımızı da kanıtladık ve sevgili İran'ımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.
ABD destekli İsrail'in bölgede istediği her yeri bombalamaktan çekinmediğini ifade eden Pezeşkiyan, "İsrail istediği her yeri bombalayıp terörize ediyor. Bunlar hiçbir uluslararası kanuna ve kurala bağlı kalmıyorlar." dedi.