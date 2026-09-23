Pezeşkiyan’dan BM’de ABD’ye rest: Savaştan korkmuyoruz

ABD ve İsrail'in, İranlı bilim insanlarını, kadınları ve çocukları öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor, biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz" dedi.

ABD ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, saldırılarda okulların, hastanelerin, köprülerin ve sivil altyapının ABD-İsrail tarafından hedef alındığını hatırlattı.