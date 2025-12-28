Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama: ABD Avrupa ve İsrail ile topyekün bir savaş halindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine bağlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş ve ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin haziran ayındaki saldırılarının ülke içinde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

İran'ın ekonomik ve askeri kuşatma altına alınmaya çalışıldığını belirten Pezeşkiyan, "ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekün bir savaş halindeyiz. Bu savaş, İran-Irak savaşından daha karmaşık ve zor. Irak'la savaşırken durum açıktı, onlar füze atıyordu, bizim de nereyi vuracağımız belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar" ifadelerini kullandı.