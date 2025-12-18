Pezeşkiyan’dan dikkat çeken itiraf: ’İsrail’in füzeleri bizden daha güçlüydü’

İran resmi ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Güney Horasan'da katıldığı "Eğitimde Adaleti Geliştirme Hareketi" toplantısında konuştu. İran halkının çatışma sürecinde kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Düşman ülkemizi bölmek için hazırlıklıydı ancak halkın gücü bozguna uğramalarına neden oldu." ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA OLMADAN BAŞARI OLMAZ"

Halkla dayanışmanın önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, "Eğer halka yardım etme hassasiyeti ile hareket eder ve mevcut koşullarda değişim yaratmak istersek, bunun yolunu mutlaka buluruz. Ancak Meclisin kararını ve hükümetin adım atmasını beklersek, hiçbir yere varamayız." dedi.