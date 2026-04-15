Pezeşkiyan’dan müzakere açıklaması: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki acil hizmetler merkezini ziyaretinde açıklama yaptı.

Uluslararası sistemdeki "çifte standartları" eleştiren Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yapılan askeri saldırının "evrensel olarak kabul görmüş" ilkelere aykırı olduğunu ve ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın da hukuksuz olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve sivil merkezlerin de hedef alındığına işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Sivilleri, önde gelen kişileri, çocukları hedef almanın, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere hayati merkezleri tahrip etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" sorusunu yöneltti.