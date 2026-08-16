Pezeşkiyan’dan özeleştiri: Sorunlar ağırlaşıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile savaş sonrasında ülkedeki ekonomik sorunların geçmişe kıyasla ağırlaştığını belirterek, yüksek fiyatların arkasında artan maliyetler ve petrol satışı azaldığı için düşen devlet gelirlerinin bulunduğunu söyledi... Başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuşan Pezeşkiyan, "Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz. Bir sürü fabrikayı vurdular ve tahrip ettiler. Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz, sadece o da değil üstüne onlara para da vermek zorundayız ki ayakta kalabilsinler" dedi. Bu arada,İ ran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını ve 6 aydır esir tutulduğunu açıkladı.

TRUMP'A HÜRMÜZ YANITI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" dair iddiasına, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla" ifadesiyle yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadıklarını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la yürütülen savaşta önceliğin artık nükleer program değil, akaryakıt fiyatlarını düşürmek olduğunu söyledi.