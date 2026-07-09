Pezeşkiyan’dan Trump’a sert tepki: "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden politika dersi almayacağız”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız.

Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.