Pezeşkiyan’dan Trump’ın “İran’ı haritadan sildik” sözlerine tepki!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "haritadan sildik" sözlerine tepki gösterdi. "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir" ifadelerine yer veren Pezeşkiyan, “Pervasız tehditlere sahada kararlı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "haritadan sildik" yönündeki açıklamalarına İran'dan tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.
Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir.
Tehdit ve terör İran halkını daha da kenetler. Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar dışında tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Düzensiz söylemler ve pervasız tehditlere sahada kararlı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.