Pezeşkiyan’dan Türkiye’nin Siyonist rejime karşı duruşuna takdir!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır’ın İsrail’in işlediği suçlara karşı duruşlarını takdir etti. Pezeşkiyan paylaşımında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TARİHSEL KÖKLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR"

"Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir.

İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin (İsrail) savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."

