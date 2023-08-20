‘Pile savaşını’ KKTC kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında, Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu düşük tempoda devam eden çalışmalara bugün ve yarın da devam edilecek. Projeyi engellemek isteyen BM Barış Gücü askerlerinin geçtiğimiz cuma günü KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmesinin ardından dün bölgeye gelen Barış Gücü askerleri, Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü Yeşil Hat üzerinden çalışmaları izledi. KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı bu konuda yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü'nün dün bölgeye personel gönderdiğini fakat çalışmalara bir müdahalede bulunmadıklarını bildirdi.Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerine belediye hizmetleri veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, proje için KKTC tarafının 22 yıldır beklediğini, geçtiğimiz perşembe günü başlayan çalışmaların ardından cuma sabahı BM Barış Gücü askerlerinin 22 araç ve onlarca personelle bölgeye gelerek çalışmaları engellemeye çalıştığını söyledi. Barış Gücü'nün müdahalesinde 8 polis ve 2 sivilin yaralandığını açıklayan Bebek, "Bölgede mandırası bulunan sivil vatandaşlarımıza dahi saldırdılar. Buranın Rum toprağı olduğunu iddia ediyorlar. Hayır burası KKTC toprağıdır. Kendilerine de ilettik. Bizim olanı vermeyeceğiz. Bu yol yapılacak" dedi. Bebek, BM Barış Gücü'nün 1996 ve 2006 yıllarında Rum Yönetimi'nden Pile köyüne 2 ayrı yol yapımına izin verdiğini, KKTC yol yapmaya başlayınca BM'nin taraflı bir tutum takındığına dikkati çekti.Beyarmudu Belediyesi, Pile yolunda çalışanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Pile yolunda çalışan güvenlik güçlerimiz ve şantiye çalışanlarına belediyemiz tarafından günlük sıcak yemek verilmektedir. Emekleri ödenmez. Belediye olarak tüm imkanlarımız seferber ettik, etmeye devam edeceğiz" denildi.A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pile-Yiğitler yolunu bitirmede son derece kararlıyız" dedi. Tatar, "Yapılan insani bir hareket. Kimsenin toprağında gözümüz yok" şeklinde konuştu.RUM gazetesi Fileleftheros, Pile ile ilgili "Olaylar sonrasında İngiliz askerler hastanede" başlıklı manşet haberinde, 2.5 km mesafedeki "Pergama" (Beyarmudu) kara kapısında BM ve İngiliz üslerinde yoğun hareketlilik yaşandığnı yazdı. Barış Gücü'nün devriyelerini sıkılaştırdığı belirtildi. Gazete, İngiliz üs polisinin de "güvenlik" gerekçesiyle Rum gazetecilerin KKTC'nin yol çalışması yaptığı bölgeye girmesine müsaade etmediğini kaydetti.