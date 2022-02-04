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Giriş Tarihi: 4.2.2022

PKK Avusturya’da 2 camiye saldırdı

AA
PKK Avusturya’da 2 camiye saldırdı
Viyana'da, terör örgütü PKK yandaşları 2 camiye saldırı düzenledi. Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nin camlarını kıran terör yandaşları, 16. bölgedeki Ebubekir Camisi'nin geçici ibadethanesinin dış duvarına da bölücü örgütün propagandasını içeren yazılar yazdı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "İbadethanelere saldıracak kadar 'alçalan' saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri" diye konuştu.
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PKK Avusturya’da 2 camiye saldırdı
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