PKK Avusturya’da 2 camiye saldırdı

Viyana
'da,
terör örgütü PKK yandaşları 2 camiye saldırı düzenledi. Avusturya
Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nin camlarını kıran terör yandaşları, 16. bölgedeki Ebubekir Camisi'nin geçici ibadethanesinin dış duvarına da bölücü örgütün propagandasını içeren yazılar yazdı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun
, "İbadethanelere saldıracak kadar 'alçalan' saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri" diye konuştu.