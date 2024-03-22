PKK, Irak’ta işgal ettiği 800 köyde huzuru baltalıyor

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki çoğu turizm bölgesi olan 800 köyü işgal ederek bölgede huzuru ve kalkınmayı baltalıyor. Terör örgütü, bölgede her yıl işgal ettiği alanları genişletiyor. Bölgenin iki büyük partisinden KDP'nin gidişattan rahatsız olduğu görülürken, KYB'nin buna karşı bir duruş sergilemediği gibi terör örgütünün konuşlanmasına yardımcı olması dikkati çekiyor. PKK'nın işgal ettiği köyler 2015'te 304'ü Duhok, 177'si Erbil ve 34'ü Süleymaniye olmak üzere 515 iken günümüzde 800'e çıktı.