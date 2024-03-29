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Giriş Tarihi: 30.3.2024

PKK saldırısı Türk toplumunu birleştirdi

MEHMET UZUN
PKK saldırısı Türk toplumunu birleştirdi
Türkiye Hannover Başkonsolosluğu'na PKK terör örgütü yandaşları tarafından yapılan saldırı Türk toplumunu tek yumruk yaptı. Hannover ve çevresinde faaliyet gösteren birçok dernek başkanları Başkonsolosluğu ziyaret edip "birlikteyiz" mesajı verdi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de başkonsolosluğu ziyaret edip Başkonsolos Gül Özge Kaya ile bir araya geldi. Şen, saldırı sonrası binada zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ile Hannover Emniyet Müdürü Gwendolin von der Osten de, saldırı düzenlenen Türk Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

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PKK saldırısı Türk toplumunu birleştirdi
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