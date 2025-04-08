PKK Suriye'de 15 çocuğu kaçırdı
Suriye’nin doğusundaki işgalini sürdüren Terör örgütü PKK/YPG, son 1 ayda 15 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için ailelerinden alıkoydu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, çocukları, Fırat'ın doğusunda işgal altında bulundurduğu Rakka ve Haseke illeri ile Kamışlı ve Aynularab ilçelerinden kaçırdı.
Örgütün silahlı kadrosuna katmak için son 1 ayda kaçırdığı 15 çocuğun yaşları 11 ile 16 arasında değişiyor.
PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.
Terör örgütü, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını da engelliyor.