PKK Suriye’de 15 çocuğu kaçırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, çocukları, Fırat'ın doğusunda işgal altında bulundurduğu Rakka ve Haseke illeri ile Kamışlı ve Aynularab ilçelerinden kaçırdı.

Örgütün silahlı kadrosuna katmak için son 1 ayda kaçırdığı 15 çocuğun yaşları 11 ile 16 arasında değişiyor.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını da engelliyor.