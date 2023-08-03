PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!

YAKIN KORUMALIK YAPTI

PKK'nın sözde Apollo Akademiler Komutanlığı'nda askeri ve ideolojik eğitim alan kadın teröristin, Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirlendi. Kadın teröristin önce Suriye'nin kuzeyine geçiş yaparak Ayn El Arab, Deyr Ez Zor, Münbiç, Resulayn, Tel Abyad bölgelerinde çatışmalara katıldığı ardından ise Irak'ın kuzeyindeki terörist barınma alanlarına geçiş yaptığı tespit edildi.

Alman teröristin PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı bildirildi.