PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!

Türkiye'de terörle mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütü unsurlarına göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetinde terör örgütü PKK'nın ana üslenme merkezlerinden olan Gara Dağı'nın Sedare bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında Alman uyruklu kadın terörist Elefterai Hambi kod adlı Eva Maria Steiger'in öldürüldüğü ortaya çıktı.
ALMANYA'DA ÖĞRENİM GÖRÜRKEN PKK'YA KATILDI
2018 yılında terör örgütü PKK saflarına katılan Alman uyruklu kadın terörist Eva Maria Steiger'ın teröristin Gara Dağı'nın Sedare bölgesinde güvenlik güçlerinin konumlandığı bir üs bölgesine yönelik saldırı keşfi yaparken beraberindeki terörist grupla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Elefterai Hambi kod adlı Eva Maria Steiger, 2019 yılında Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı PKK'nın ana üslenme merkezlerinden olan Gara Dağı'nda öldürüldü.
YAKIN KORUMALIK YAPTI
PKK'nın sözde Apollo Akademiler Komutanlığı'nda askeri ve ideolojik eğitim alan kadın teröristin, Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirlendi. Kadın teröristin önce Suriye'nin kuzeyine geçiş yaparak Ayn El Arab, Deyr Ez Zor, Münbiç, Resulayn, Tel Abyad bölgelerinde çatışmalara katıldığı ardından ise Irak'ın kuzeyindeki terörist barınma alanlarına geçiş yaptığı tespit edildi.
Alman teröristin PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Zozan Çewlik kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı bildirildi.
YABANCI UYRUKLU TERÖRİSTLER BİRER BİRER EX OLUYOR
Eva Maria Steiger'ın Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca bildiği için zaman zaman terörist kamplarını yurtdışından ziyarete giden heyetlere de rehberlik ve tercümanlık yaptığı öğrenildi.
Eva Maria Steiger, terör örgütü PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7'inci terörist oldu. Güvenlik güçlerince sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda daha önce de Ronahî kod adlı Andrea Wolf, Nûdem kod adlı Uta Schneiderbanger, Şiyar kod adlı Jacob Riemer, Sara kod adlı Sarah Handelmann, Bager kod adlı Michael Panser ve Azad kod adlı Thomas Joham Spies öldürülmüştü.