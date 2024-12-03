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Giriş Tarihi: 3.12.2024 16:44

PKK terör unsurlarından Rejim güçlerine saldırı: Deyrizor’da çatışmalar başladı

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Esad rejimine saldırmaya başladı. Teröristler bölgedeki köyleri işgal etmek için Deyrizor kentinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarında çatışmaya girdi.

AA
PKK terör unsurlarından Rejim güçlerine saldırı: Deyrizor’da çatışmalar başladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki rejim güçleri ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti.

PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan bu köylere 3 yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.

KENTİN DURUMU

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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PKK terör unsurlarından Rejim güçlerine saldırı: Deyrizor’da çatışmalar başladı
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