Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri PKK varlığını artırıyor
Giriş Tarihi: 28.3.2022

PKK varlığını artırıyor

PKK varlığını artırıyor
IRAK Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı belirtti. Salihi, Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Kerkük'teki federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha iyi ve ciddi şekilde kontrol etmesi çağrısı yapan Salihi, söz konusu kutlamaların Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti. Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) PKK'nın varlığına son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK varlığını artırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA