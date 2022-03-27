PKK varlığını artırıyor

IRAK Meclisi Türkmen Grubu
Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı belirtti. Salihi, Şuvan
bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Kerkük'teki federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha iyi ve ciddi şekilde kontrol etmesi çağrısı yapan Salihi, söz konusu kutlamaların Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti. Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) PKK'nın varlığına son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.