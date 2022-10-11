PKK yandaşları Avrupa’da cirit atıyor

Terörörgütü PKK yandaşları Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önünde teröristbaşı Öcalan temalı pankartlar açarak gösteri yaptı. Eyleme, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da şahit oldu. Duruma tepki gösteren Yaşar, "Avrupa Konseyi'nin varlık nedeni hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması. Dolayısıyla kendi varlık nedenine aykırı davranıyor. Terörist övmek bir suçtur. Bunun ifade özgürlüğü ile açıklanması mümkün değil. Bana göre hukuka aykırı bir durum söz konusu. Buna göz yumuluyorsa bu da yanlış. Her konuda Türkiye'ye akıl veriyorlar ama ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu" açıklamasında bulundu.