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Giriş Tarihi: 30.6.2022

PKK’lı vekil karalar bağladı İsveç hükümetini tehdit etti

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PKK’lı vekil karalar bağladı İsveç hükümetini tehdit etti
İsveç'in PKK'lı vekili Aminah Kakabaveh, Türkiye'nin NATO zaferini hazmedemedi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, üçlü muhtıranın imzalanması sonrası Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi. Terör destekçisi olan ve PKK kamplarında Kalaşnikoflu silahını yazdığı kitabın kapağı yapmaktan çekinmeyen Kakabaveh, anlaşmanın kendileri için kara bir gün anlamına geldiğini belirtti.



Kakabaveh, İsveç'te bir TV kanalına çıkarak Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını söyledi. Kakabaveh, gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasını toplayacak güce sahip olduğunu söyleyerek gözdağı verdi.
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PKK’lı vekil karalar bağladı İsveç hükümetini tehdit etti
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