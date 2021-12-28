PKK’nın zulmünden köylerine dönemiyorlar

IRAK
'IN Musul
kentine bağlı Sincar
ilçesinde, terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle Türkmenler köylerine dönemiyor. Irak Türkmen Cephesi
Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin Kaplan, DEAŞ'ın 2014'te ele geçirdiği köylerdeki Türkmen halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Kaplan, Musul ve çevresinin DEAŞ'tan kurtulmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Sincar'daki PKK nedeniyle halkın evlerine dönemediğini dile getirdi. Kaplan, halkın dönebilmesi için terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerektiğini söyledi.