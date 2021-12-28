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Giriş Tarihi: 29.12.2021

PKK’nın zulmünden köylerine dönemiyorlar

PKK’nın zulmünden köylerine dönemiyorlar
IRAK'IN Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın varlığı nedeniyle Türkmenler köylerine dönemiyor. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin Kaplan, DEAŞ'ın 2014'te ele geçirdiği köylerdeki Türkmen halkın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Kaplan, Musul ve çevresinin DEAŞ'tan kurtulmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Sincar'daki PKK nedeniyle halkın evlerine dönemediğini dile getirdi. Kaplan, halkın dönebilmesi için terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerektiğini söyledi.
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PKK’nın zulmünden köylerine dönemiyorlar
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