PKK/PYD’den kirli oyun! Çocukları kandırmak için bu yöntemi kullanıyorlar

KURSLARI ÇOCUKLARI KANDIRMAK İÇİN KULLANIYORLAR

Terör örgütü işgalindeki bölgede çocukların silah altına alınmasına karşı uzun süredir mücadele eden yazar ve feminist aktivist Antar, PYD/PKK'nın özellikle genç kızları kandırmak için müzik, bilgisayar, resim ya da dil gibi kursları kullandığını belirtti.

"Kurslarda çocukların aklını ideolojileriyle dolduruyorlar." diyen Antar, PKK'nın çocukların istihdamından sorumlu Devrimci Gençlik (Ciwanen Soresger) adlı yapısı tarafından kandırılan çocukların eğitildikten sonra PKK adına savaştırılmak üzere örgütün faaliyet gösterdiği İran, Türkiye, Irak ve Suriye ülkelerinden birine gönderildiğini aktardı.

Antar, "Örgüt bu ülkelerde varlık gösteriyor, nereye götürüldüklerini tam olarak bilemiyoruz." ifadesini kullandı.