PKK/YPG işgalindeki petrol, hükümetin kontrolüne geçecek

Suriye'de Deyrizor ilinin Valisi Gassan Ahmed, Esad rejiminin devrilmesinin ardından devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını kaydetti. Ahmed, Deyrizor'da yürütülen güvenlik, belediye hizmetleri, fırın, telekomünikasyon ve altyapı projelerinin yanı sıra Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Ahmed, Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgede bulunan petrol sahalarının kontrolüne ilişkin "Petrol sahaları tamamen Petrol Bakanlığı'nın kontrolüne geçecek. Bu, ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olacak" dedi.

'TÜRKİYE İLE ÇÖZDÜK'

Ekmek konusunda da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ahmed, "Göreve geldiğimizde ekmeğin kalitesi oldukça kötüydü. Türkiye'den daha kaliteli beyaz un temin ederek sorunu çözdük. Yerel üretimi artırmak için iki farklı unu karıştırarak kaliteyi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.