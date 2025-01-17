PKK/YPG, Şam’da protesto edildi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı çıkışı bir grup Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Gösteride, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız, PKK'nın ülkemizden çıkmasını istiyoruz" sloganları atıldı. Öte yandan ABD'li General Michael Kurilla, çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG ile görüştü. Kurilla'nın tutuklu bulunan DEAŞ militanlarının durumunu ele aldığı açıklandı. Türkiye, söz konusu kampların kontrolünün yeni Suriye yönetimi tarafından sağlanabileceğini ABD'ye iletmişti.