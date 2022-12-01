PKK/YPG Suriye’nin dörtte birini işgal etti

TÜRKSilahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında 10 gündür Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vuruyor. Fırat Nehri'nin batısında Ayn El Arap, Haseke, Rakka, Fırat Nehri'nin doğusunda Tel Rıfat, Minak, Münbiç şehri çevresinde PKK/YPG'ye ait yüzlerce askeri tesis, karargâh, mevzi yerle bir edildi. Mehmetçik'in kara harekâtı emri için bekleyişi sürüyor.Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD'nin de desteğini yanına alarak Suriye'nin neredeyse dörtte birini işgal ediyor. Türkiye'nin güney sınırında Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasında kalan tüm sınır hattının kontrolünü elinde tutan terör örgütü, Fırat'ın batısında da Münbiç ve Şehba mıntıkasını da kontrolü altında tutuyor. ABD'nin şemsiyesiyle bölgedeki varlığına devam eden terör örgütünün elinde tuttuğu bölgelerde büyük petrol rezervleri bulunuyor. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü.