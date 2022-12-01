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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:28

PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı

Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

AA
PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.

AA muhabirlerinin ilçedeki hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.

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PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
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