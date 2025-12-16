PKK/YPG’den Deyrizor’da kanlı baskın: 1 ölü, 11 kişi alıkonuldu
Suriye’nin Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen baskında 1 kişi öldürüldü, 11 kişi alıkonuldu.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi. Baskında bir kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.
15 KİŞİ ALIKONULMUŞTU
PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.
Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.