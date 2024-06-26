PKK/YPG’den Suriye’de petrol vurgunu! Milyarlarca dolar örgüt kasasına böyle aktarılıyor

MİLYARLARCA DOLAR ÖRGÜT KASASINA

AA, örgütün kaçak yollarla ticaretini yaptığı petrolün miktarı ve bu yıl uygulanan fiyat bilgilerine de ulaştı.

Buna göre terör örgütü, Irak'ın kuzeyine varil başı 30 dolardan sattığı 30 bin varil petrolden günlük 900 bin dolar kazanıyor. Bu da yıllık 328 milyon 500 bin dolara denk geliyor.

Örgüt, rejim bölgesine kaçırdığı 35 bin petrolden ise günlük 2 milyon 450 bin, yıllık 894 milyon doları aşkın kazanç elde ediyor.

Böylece terör örgütünün Esed rejimine ve Irak'ın kuzeyine sattığı petrolden yıllık elde ettiği gelir, 1,2 milyar doların üzerine çıkıyor.

Kalan günlük 85 bin varil rafine edilmemiş petrol, örgütün işgal ettiği bölgede bayilere ve kaçakçılara varil başına ortalama 42 dolara satılıyor. Bu da günlük 3 milyon 570 bin dolardan yıllık 1,3 milyar dolar kazanca karşılık geliyor.

Böylece örgüt, Suriyelilerin her yıl 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbetmiş oluyor.

PKK/YPG'nin ABD desteğiyle bölgeyi DEAŞ'tan 2017 sonlarında ele geçirdiği dikkate alındığında 6,5 yıllık dönemde terör örgütünün çok daha büyük bir tutarı kasasına soktuğu ortaya çıkıyor.