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Giriş Tarihi: 18.9.2023

PKK/YPG’nin çocukları savaştırdığının kanıtı: Mezar taşları

PKK/YPG’nin çocukları savaştırdığının kanıtı: Mezar taşları
ABD'nin Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki bölgelerde çocukları zorla silah altına alma uygulamasına devam ediyor. PKK/YPG işgali altındaki Aynularab (Kobani) ilçesindeki çocuklara ait mezar taşları örgütün kaçırdığı çocukları şiddete sürüklediğini açık açık gösteriyor. Terör örgütü mensuplarının gömüldüğü mezarlıktaki görüntülerinde Arapça ve Kürtçe mezar taşlarındaki bilgilerden 14 ile 17 yaş arasında çok sayıda çocuğun bulunduğu dikkati çekiyor. ABD, yüzlerce çocuğu saflarında kullanan örgüte silah, para ve siyasi destek veriyor.
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PKK/YPG’nin çocukları savaştırdığının kanıtı: Mezar taşları
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