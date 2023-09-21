PKK/YPG’nin kaçırdığı çocuğun annesi feryat etti

Anne Halil, sürekli ağladığı için gözünde görme problemleri yaşamaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "İster inan ister inanma 6 senedir hiçbir bayram gününde etli yemek yapmadık. İki parça elbisesi kaldı. Saklıyorum. Onlara bakarak hatıralara dalıyorum. Tatlıyı çok severdi, ona çok düşkündü. O günden sonra evime ne şeker ne tatlı sokmadım. O kadar onu düşünüyorum ki ondan başka oğlumun olduğunu unuttum." Ekim 2019'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla yaşadığı evin yakınında toplanan teröristlere oğlunun akıbetini bir daha sorduğunu belirten Halil, "Bana 'Onu biz aldık, oğlun dağda. Unut onu.' dediler." ifadesini kullandı.