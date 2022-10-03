Plazaların arasında yeşil vaha

Ankara'da Eskişehir yolunda konumlanan ve özellikle sağlık sektörü yazılımı konusunda faaliyet gösteren bir firma, terasında hayata geçirdiği organik bahçe projesiyle, çalışanların mola zamanlarını daha verimli geçirmesine imkan sağlıyor. Şirket yöneticilerinden Ece Köksal, "Plazanın terası, bahçe şeklinde planlanmış bir alandı fakat boş olarak duruyordu. Her şey bir mühendis arkadaşımızın saksılara tohumları ekmesiyle başladı. Kendisi önce elindeki birkaç tohumu ekti, sonra onlar yeşermeye başladı ve bu diğer çalışanlara da sirayet etti. Bizim bir, iki büyük saksıyla başladığımız proje bir anda bütün terası sardı" diye konuştu. Terastaki saksılara kabak, domates, salatalık, taze fasulye, bal kabağı ve ayçiçeği ektiklerini ve bunu yaparken ata tohumu kullandıklarını anlatan Köksal çalışanların, tohumları, köylerinden veya memleketlerinden getirdiklerini söyledi. Köksal, "Plazaların arasında kendimize yeşil bir vaha oluşturduk aslında. Teras, çalışma arkadaşlarımızın hava almak için, kafasını boşaltmak ve rahatlamak için vakit geçirdiği bir mola alanı" dedi.