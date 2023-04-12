Podolyak: Silaha daha çok ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Podolyak, ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gizli belgelerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Podolyak, "Savaşı düzgün bir şekilde sona erdirmek ve Rusya Federasyonu'nun gerçeklerle yüzleşmesini sağlamak için sızıntılar üzerinde düşünmeye daha az, uzun menzilli silahlara ise daha çok ihtiyacımız var" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN: HER TAŞIN ALTINA BAKACAĞIZ

ABD medyası, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sızıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunun kaynağını ve boyutunu bulana kadar araştırmaya ve her taşın altına bakmaya devam edeceğiz" dediğini duyurdu.