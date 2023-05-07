Polis korumasında Harem-i Şerif’e baskın

Fanatik Yahudiler eski Likud Partisi Milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick eşliğinde ve yoğun İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, çok sayıda İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi. Fanatik Yahudi gruba baskın sırasında başkanlık eden aşırılıkçı haham Glick, Mescid-i Aksa ile ilgili provokatif bir konuşma yaptı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendirdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.